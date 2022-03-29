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Ажиотажный спрос на некоторые продукты вряд ли приведёт к блокировкам банковских карт покупателей, которые усиленно запасаются гречкой и сахаром. Об этом рассказал руководитель Ассоциации защиты прав потребителей Дмитрий Янин.

С его слов действующее законодательство никак не ограничивает граждан в возможности приобретать продукты питания. При условии, что деньги были получены легальным путём. Поэтому вся информация о будущих блокировках банковских карт, которую распространяют СМИ, не выдерживает никакой критики.

Янин отметил, что у банков нет ни оснований, ни возможности блокировать закупки физическим лицам. Впрочем, эксперт не исключил, что если ажиотажный спрос на некоторые товары сохранится, власти могут ввести некоторые механизмы контроля за закупками, чтобы продукты не исчезали с прилавков магазинов за короткий срок.

Ранее в России зафиксировали ажиотажный спрос на сахар и некоторые крупы. В отдельных регионах спрос на эти товары был такой, что они ненадолго пропадали с прилавков – магазины просто не успевали выкладывать товар на полки, хотя на складах он имелся.

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