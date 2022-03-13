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Нестабильные геополитическая обстановка и экономическая ситуация в России спровоцировали в стране ажиотажный спрос не только на продукты питания, но и на лекарства. И это может стать серьёзной проблемой. Таким мнением поделился директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

В интервью агентству “Прайм” эксперт заявил, что при ажиотажном спросе, люди, как правило, закупают ненужные им лекарства. Это увеличивает риски того, что те граждане, которым эти медикаменты действительно необходимы, не будут иметь возможности их приобрести. А покупатели медикаментов впрок после того, как их срок годности выйдет, просто выбросят лекарства.

Беспалов отметил, что из-за повышенного спроса на лекарства страдают не только люди, но и производственные мощности фармацевтических компаний – создаётся повышенная нагрузка на производителей, доставщиков и продавцов. Но как правило за ажиотажным спросом наступает сильный обвал – люди не смогут покупать лекарства в нужном количестве хотя бы потому, что уровень их жизни вряд ли вырастет в ближайшее время, считает эксперт.

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