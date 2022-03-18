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Ведущая Юлия Панкратова рассказала, как мог произойти скандал во время выпуска новостей на Первом канале. Об этом сообщает StarHit.

Скандал произошёл несколько дней назад, когда во время выпуска новостей, который вела Екатерина Стриженова, в кадре появилась Марина Овсянникова. Некоторые решили, что такого произойти не могло и видео является фейком.

Панкратова раньше работала ведущей на Первом канале, а также на НТВ. Она объяснила, что ситуация, когда в кадре случайно оказываются посторонние люди, в самом деле могут произойти. Так, передача «Время» идёт в прямом эфире. В студию зайти может не каждый, но редакторы или гримеры заходили без проблем. Если же кого-то не пропускали, то происходили скандалы. Овсянникова являлась редактором, так что она без проблем могла попасть в студию.

Как отметила Панкратова, такие ситуации случались и с ней – в студию однажды зашла уборщица, которая были близко, но всё же в кадр не попала.

Ранее журналист Дмитрий Смирнов заявил, что Марина Овсянникова во время своей антироссийской акции действовала по инструкции. План действий, по его словам, ей выдали иностранные заказчики.

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