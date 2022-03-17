Западные страны, транслируя ложь об уничтожении российскими войсками гражданского населения на Украине, выдают желаемое за действительное, уверен бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что для Запада главной целью является обвинить Россию во всех грехах, однако несмотря на это РФ сумеет решить все свои задачи, поставленные перед началом специальной военной операции.

По словам полковника, украинские войска уже разделены и не способны принимать участия в масштабных боевых действиях. Они осуществляют атаки на отдельные объекты инфраструктуры РФ, но на большее совершенно не способны.

При этом Запад продолжает накачивать Украину оружием, отметил Макгрегор. Это, по его словам, большая ошибка, так как подобные действия только увеличивают количество разрушений и число жертв боевых действий.