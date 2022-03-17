читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западные страны, транслируя ложь об уничтожении российскими войсками гражданского населения на Украине, выдают желаемое за действительное, уверен бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что для Запада главной целью является обвинить Россию во всех грехах, однако несмотря на это РФ сумеет решить все свои задачи, поставленные перед началом специальной военной операции.

По словам полковника, украинские войска уже разделены и не способны принимать участия в масштабных боевых действиях. Они осуществляют атаки на отдельные объекты инфраструктуры РФ, но на большее совершенно не способны.

При этом Запад продолжает накачивать Украину оружием, отметил Макгрегор. Это, по его словам, большая ошибка, так как подобные действия только увеличивают количество разрушений и число жертв боевых действий.

Вам может понравиться

Москва и Минск откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

На встрече премьеров России и Белоруссии был достигнут ряд важных соглашений. В частности, расчёты между странами за энергоносители теперь будут проходить в рублях, а не в долларах, как это было

Haber7: россияне начали “атаковать” Турцию из-за ситуации на Украине и санкций против России

Турция в настоящее время буквально переживает российскую «атаку» инвестициями. Об этом сообщает «ИноСМИ», ссылаясь на турецкое издание Haber7. Как сообщается, сейчас многие граждане России начали делать инвестиции в турецкую экономику.
  • Анна
  • 14.03.2022
  • читать 1 минуту

Джейк Салливан: США тревожит координация Китая с Россией на фоне событий на Украине

Взаимодействие Китая и России на фоне происходящих на Украине событий встревожило Соединенные Штаты. В Риме, где проходили переговоры между представителями КНР и США советник Джо Байдена Джейк Салливан предупредил Пекин
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 17 марта – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 марта – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 17 марта – небольшой снег, до -4 °C | Подольск: погода, 17 марта – ясно, до -4 °C | Армавир: погода, 17 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C |