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Бывший мэр города Кишинев Дорин Киртоакэ сообщил, что записался добровольцем в украинскую армию. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Отмечается, что Киртоакэ являлся мэром Кишинева в период с 2007 по 2018 годы. С 2018 года он находится во главе Либеральной партии. Киртоакэ неоднократно давал русофобские заявления, также он сообщал о своей цели объединить Молдавию и Румынию.

Согласно его заявлению, в добровольцы он подал заявку ещё 27 февраля. Однако, так как ему не хватает воинского стажа, его поставили в список ожидания. Об этом он рассказал в эфире телеканала Realitatea Plus.

Киртоакэ сообщил, что он был задействован в приеме беженцев – перевозил их и выполнял прочие необходимые действия. Кроме того, он рассказал, что в настоящее время в армию Украины берут добровольцами тех, у кого имеется достаточный воинский стаж.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что действия Владимира Зеленского ведут к распаду страны. По его словам, эта вероятность тем больше, чем дольше президент Украины уклоняется от мирного урегулирования конфликта.

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