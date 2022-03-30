Глава СБУ Иван Баканов в марте выезжал на границу и вместе со своими заместителями вывез с Украины больше двух миллиардов долларов. Часть этих средств была переведена в офшорные банки по безналичному расчету, рассказал бывший депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Илья Кива.

Он рассказал, что деньги вывозятся с Украины уже второй месяц подряд. Так, 27 марта под Киевом территориальная оборона задержала сотрудники службы безопасности Александра Чумака. У него с собой было три миллиона американских долларов, заявил Кива.

Он отметил, что народ Украины из-за сложившейся в стране ситуации нищает, в районах активных боевых действий люди погибают или оказываются в медицинских учреждениях с ранениями. В этом время сотрудники СБУ выезжают из страны и вывозят награбленные миллиарды долларов