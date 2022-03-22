Западные военные эксперты заангажированы, поэтому неверно оценивают действия ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. На самом же деле российская армия является одной из самых эффективных в мире, уверен бывший эксперт Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Он напомнил, что армия Украины на протяжении восьми лет готовилась к войне, поэтому войска РФ столкнулись с достаточно сильным противником. Однако буквально за неделю они заняли территорию, сопоставимую с Великобританией и добрались до столицы.

Кроме того, российским войскам пришлось действовать на огромной территории и сложной местности. Однако они справляются с выполнением задач сразу на нескольких направлениях.

Для сравнения Джонсон, слова которого приводит издание ФАН, привел действия ВС США в Ираке в 2003 году. Он отметил, что тогда американские подразделения столкнулись с совершенно дезорганизованными войсками, однако одолеть их сумели лишь за счет массированных бомбардировок с воздуха. Если бы РФ действовала точно так же, не обращая внимания на «сопутствующие потери», то она давно бы завершила спецоперацию, уверен аналитик. Однако Москва наносит удары лишь по объектам военной инфраструктуры, не устраивает массированных бомбардировок, учитывая гуманитарный аспект.

Несмотря на это, ее войска продвигаются вперед и через 10 дней спецоперация может быть полностью завершена, уверен Джонсон. Он также опровергает распускаемые Киевом слухи о возможном применении ВС РФ химического оружия или минировании местности. Подобные вбросы выгодны лишь Киеву, так как они несколько замедляют темпы спеоперации.