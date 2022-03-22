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Пропагандисты, которые заполонили интернет многочисленными вбросами об «успешных действиях» ВСУ, постепенно разочаровываются в своих собственных заявлениях. Они видят, что происходит на самом деле и все меньше хотят проводить агитацию. Одним из них оказался Владислав Ковтуненко, уже покинувший Украину.

Он рассказал, что вел весьма активную переписку в Сети и убеждал других людей, как «успешно» действуют ВСУ. Но потом он столкнулся с реальностью, с ударами националистических сил по гражданскому населению и прекратил свою агитацию.

«Потом, когда попал под определенные обстоятельства, а именно обстрелы, и понял, что рушатся дома знакомых, друзей, поменял свое мнение», – написал пропагандист.

Он отметил, что сразу же забрал семью и выехал в Россию, откуда переехал за границу. Сейчас Ковтуненко больше не занимается агитацией, так как понял, что ошибался в своих оценках действий ВСУ.

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