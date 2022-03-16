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В условиях санкционных ограничений, которые отразились и на банковской сфере, расплачиваться в зарубежных интернет-магазинах стало сложнее, как и пользоваться банковскими картами на территориях иностранных государства. На смену картам платёжных систем Visa и Mastercard можно оформить карту UnionPay. Такой совет дал экономист Егор Клопенко изданию “Прайм”

Эксперт напомнил, что UnionPay – китайская платёжная система. Её распространение “лишь немногим хуже” чем у западных образцов. При этом Клопенко выразил недоумение, почему в своё время российские банки сделали ставки на западные платёжные системы и не сконцентрировались на китайской. Впрочем, сейчас кредитные организации начинают активно переходить на выпуск карт UnionPay.

Также экономист положительно отозвался о российской платёжной системе “МИР”. Правда, для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах или за рубежом она не очень подходит, сказал специалист. Карты “МИР” принимает относительно небольшое число стран, что впрочем не мешает пользоваться ей на территории России.

Крупнейшие платёжные система Visa и Mastercard отказались работать в России с 6 марта. Карты систем выпущенные до этого времени в стране будут действовать до истечения их срока. Но операции по ним можно проводить только в России.

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