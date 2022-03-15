Несмотря на то, что многие западные компании формально ограничили свою деятельность в России или делают это в настоящий момент, бренды, скорее всего, вернуться на отечественный рынок. Такое мнение высказал экономист Егор Клопенко.

Исход западных компаний с российского рынка начался с конца февраля на фоне специальной военной операции на Украине и последовавших вслед за ней экономическими санкциями в отношении России. По словам Клопенко, западные компании уходят не навсегда: об этом может свидетельствовать тот факт, что они пытаются сохранить в России производственные мощности и сервисные центры.

Чтобы прийти на российских рынок, считает экономист, западные компании потратили достаточно много средств. И теперь не могут просто так всё бросить. По мнению Клопенко, если российские власти захотят договориться, то бизнес вернётся уже в кратчайшие сроки. Сейчас главное условие – сохранение рабочих мест и заработной платы сотрудников.

В случае если западные компании начнут закрываться, это может существенно увеличить их расходы – при массовом увольнении сотрудников потребуется выплатить им немалые суммы.