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Под Киевом был подбит из украинского ПЗРК российский вертолет Ка-52. Однако его пилот сумел продержаться до эвакуации, а также организовал прикрытие для винтокрылой машины Ми-8, на борту которой находился десант.

В пресс-службе военного ведомства рассказали, что вертолет в составе группы атаковал бронетехнику ВСУ, позиции ПЗРК и зенитные пушки. Однако, прикрывая высадку десанта с Ми-8, винтокрылая машина все же была подбита. Экипаж передал, что в состоянии совершить вынужденную посадку и сделал это.

После посадки пилоты заняли круговую оборону и сумели продержаться под ураганным огнем националистических формирований до прихода подкрепления. Благодаря столь умелым действиям, высадка десанта была осуществлена максимально успешно.

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