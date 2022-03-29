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Американский президент Джо Байден уверяет, что не хочет ведения «наземной или ядерной» войны с Россией. Подробности передает РИА Новости.

По словам Байдена, война – это последнее, что он хотел бы. Но при этом в Белом доме предупредили, что дадут ответ на использование Россией химического оружия на Украине.

Заявления США о возможном использовании Россией химического и биологического оружия проанализировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он назвал это злонамеренными инсинуациями. Рябков отметил, что у России нет ни одного, ни другого оружия.

Угрозу начала ядерной войны ранее оценил и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам Медведева, никакой войны не хочет никто, но угроза ядерного конфликта существует и существовала всегда.

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