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Польша запланировала строительство атомных электростанций и надеется, что Соединенные Штаты помогут ей в реализации этих планов, заявил глава государства Анджей Дуда. Он также предположил, что сотрудничество Варшавы и Вашингтона в сфере атомной энергетики будет взаимовыгодным и плодотворным.

«Мы благодарны за то, что продолжаем начатую программу сотрудничества в области мирной атомной энергии, строительства американских атомных электростанций в Польше, которые нам необходимы для реализации программы охраны климата и развития современной энергетики в нашей стране», – заявил Дуда.

Напомним, что Польша намерена построить шесть энергоблоков общей мощностью от 6 до 9 гигаватт. По намеченному плану, первая АЭС, которая будет расположена в районе Гданьского взморья, должна быть введена в эксплуатацию в 2033 году.

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