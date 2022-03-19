Священник из Ольгинки отец Станислав рассказал, как националисты пытались оказывать на него давление из-за оставшейся на своем месте вывески Московского патриархата. Он поведал, что не собирался снимать ее даже несмотря на серьезные риски для жизни.

По словам священника, который служил сперва в Бугасе, а затем в Ольгинке, к нему заходили даже представители Службы безопасности Украины, требуя снять вывеску. Однако он заявил, что не вешал эту табличку и снимать тоже не собирается.

«Я священник православный, Украинской православной церкви Московского патриархата, и меня в этой церкви рукополагали в священники, не мне ее предавать», – заявил отец Станислав.

Также он отметил, что в Ольгинке прихожане все последние годы ожидали, пока их освободят войска ДНР.