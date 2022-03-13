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Экс-президент США Дональд Трамп допустил свое выдвижение на пост главы государства в 2024 году. На митинге своих сторонников, который проходил в Северной Каролине, он заявил, что «Республиканской партии, возможно, придется выдвигаться вновь», передает РИА Новости.

По словам Трампа, для этого потребуется предпринять меры, чтобы не допустить «мошенничества», которое якобы помогло выиграть действующему главе государства Джо Байдену на выборах 2020 года.

Также Трамп отметил, что Республиканской партии нужно не упустить свой шанс в ноябре, когда будут проводиться промежуточные выборы в Палату представителей. Она должна обязательно одержать победу, отметил экс-президент. Свое участие выборах главы государства в 2024 году он не исключил, но и не подтвердил официально.

Стоит упомянуть, что согласно исследованию компании SSRS, сторонники демократов и республиканцев на следующих выборах президента США не хотели бы видеть в качестве кандидатов ни Байдена, ни Трампа.

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