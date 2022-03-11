Происходящее на Украине должно стать для Молдавии наглядным уроком того, что процесс реинтеграции территории Приднестровья необходимо осуществлять только через диалог, заявил бывший президент страны Игорь Додон.

Он также отметил, что вряд ли кто-то вынашивает планы по окончательному отсоединению Приднестровья от Молдовы. Поэтому парламенту нужно как можно скорее принимать законопроект «О постоянном нейтралитете», который был внесен Блоком социалистов-коммунистов и настраиваться на дипломатический диалог.

В настоящий момент у Молдавии «ситуативный нейтралитет», однако парламент предлагает сделать его постоянным. Одновременно с этим на Кишинев воздействует Киев, которые беспрерывно твердит об угрозе из ПМР. Все эти заявления являются откровенной ложью, несмотря на то, что в Приднестровье располагаются российские миротворческие силы.