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Болгария и другие государства на Балканах столкнутся с настоящей экономической катастрофой из-за ответных санкций России, пишет местное издание Dnes.Dir. Авторы напоминают, что страна попала в список недружественных государств, составленных РФ, поэтому ее экономика может серьезно пострадать.

Глава Болгаро-российской торгово-промышленной палаты Георги Минчев пояснил, что если первые недели РФ стремилась минимизировать последствия западных санкций для себя, то теперь она перешла в контратаку. И вводит ответные ограничения. Таким же образом она действовала в 2014 году, когда ЕС потерял на экспорте более 200 миллиардов евро.

В комментариях пользователи выразили недоумение тем фактом, что Болгария стала недружественной страной, а также согласились с приближением серьезных проблем в экономике.

«Надвигается огромный коллапс, покупайте ишаков и лошадей, скоро заправки закроются. Кирчо (Кирил Петков — премьер-министр Болгарии. — Discover24.) смеялся, что Россия — заправка с ракетами, а что же тогда Болгария? Ни заправок, ни ракет», – написал один из комментаторов.

Второй напомнил, что атомная электростанция «Козлодуй» может работать исключительно на российском топливе, которое сейчас поставлять никто не будет:

«Ждите, пока дед Байден на корабле привезет вам электричество», – отметил читатель.

Также многие пользователи высказали недовольство действиями властей, которые допустили разлад в отношениях с Россией.

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