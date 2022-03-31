Оголтелая русофобская политика Польши негативно влияет на благосостояние граждан страны, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что для Варшавы наиболее болезненной темой являются газовые проекты, передает информационное агентство «Прайм».

Медведев пояснил, что в 2020 году РФ поставляла в Польшу 10 миллиардов кубометров газа каждый год. Сейчас этот объем снизился на 13 процентов и продолжает падать. В своем желании насолить России польское правительство запугивает граждан «газовым оружием» и стремится перейти на СПГ из Соединенных Штатов, Катара и Норвегии.

«Дурные политиканские решения», по словам Медведева, полностью уничтожили ту выгоду, которую Польша получала от российских контрактов. Для страны, которая не может похвастать высоким уровнем жизни эти потери являются весьма ощутимыми.

Зампред Совбеза также отметил, что Польша лелеет мечту превратиться в европейский хаб сжиженного природного газа. Она активно строит уже второй терминал и именно поэтому так противилась вводу в эксплуатацию «Северного потока-2».