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Александр Дарчиев, возглавляющий департамент Северной Америки в российском МИД, заявил, что руководство Соединенных Штатов все ближе подводит отношения между двумя странами к точке невозврата. Однако Вашингтону все равно придется учитывать влияние РФ и ее интересы во внешней политике, передает слова дипломата «Интерфакс».

Дарчиев также отметил, что РФ не намерена отказываться от диалога с Соединенными Штатами по стратегической стабильности и безопасности на международной арене. В условиях жесточайшего кризиса, который разразился в отношениях между Россией и США, дипломаты продолжают подготовку к очередной сессии Двухсторонней комиссии, на которой будет обсуждаться Договор СНВ.

Кроме того, оба государства вряд ли откажутся от тех вопросов, которые были подняты ранее и активно обсуждались в последнее время. В качестве примера Дарчиев привел совместную деятельность стран по урегулированию или стабилизации ряда региональных конфликтов.

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