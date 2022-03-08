Европа все больше сомневается в способности президента Соединенных Штатов Джо Байдена гарантировать ей безопасность, пишет немецкое издание Die Welt. По словам авторов публикации, перевод которой представлен РИА Новости, американский лидер слишком увлечен решением проблем в собственной стране и попытками перетянуть на свою сторону те штаты, которые все еще не уверены в своем выборе.

Также издание напоминает недавнюю поездку Байдена в один из таких штатов. Во время нее глава государства явно давал понять, что международная повестка в настоящий момент является гораздо важнее внутренней. Но все же отмечал, что проблемы граждан его тоже волнуют.

Несмотря на это, Байден совершенно не справляется с ролью лидера западного мира. Раньше люди решали внешнеполитические проблемы, объединяясь, но сейчас президенту США не удается продемонстрировать способность к решению сложных международных задач.