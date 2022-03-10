Директор ГБОУ «Амвросиевская школа-интернат №4» Оксана Плотницкая поблагодарила жителей Петербурга, отправивших гуманитарный груз для детей-сирот, эвакуированных из Донецка в Курскую область.

По ее словам, на данный момент 234 воспитанника и 12 педагогов «Амвросиевской школы-интерната №4» ДНР ни в чем не испытывают недостатка.

«Огромное спасибо. Везде, где наши дети, очень теплый приют, хорошие условия. Помощь идет со всех сторон – от простых граждан, предприятий, благотворительных организаций, администраций. Дети наши обеспечены всем», – заявила педагог.

Ранее СМИ писали об активном участии жителей Северной столицы в сборе гуманитарного груза для детей-сирот из Донбасса. Горожане приносили в пункты приема одежду, продукты питания, спортинвентарь, игрушки, сладости, канцтовары.

Не остались равнодушными к судьбе беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и представители петербургского бизнеса. Они выразили готовность предоставить эвакуированным гражданам жилье и обеспечить их работой в Северной столице.

Особо стоит отметить работу сотрудников городского отделения Российского Красного Креста. Они не только собирают гуманитарную помощь, но и помогают гражданам ДНР и ЛНР получить статус беженцев и решить возникающие юридические проблемы.