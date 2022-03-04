Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в условиях ухудшения отношений с Западом, следует больше внимания уделять восточному направлению и налаживать более тесные связи с Азией. Для того, чтобы такие меры были более эффективными, предприниматель предложил перенести столицу России в Сибирь. Об этом Олег Дерипаска заявил во время Красноярского экономического форума.

По словам предпринимателя, экономика в Азии показывает бурный рост, который превосходит европейский. Но ориентация на Восток потребует изменить “систему управления”. В частности, потребуется перенести столицу страны или в Красноярск, или в Новосибирск. Это в том числе скажется и на безопасности. “Время подлёта ракет будет другим”, заявил бизнесмен.

Впрочем, по мнению бизнесмена, в одночасье создать в России экономическую модель, ориентированную на Восток, не получится. Дело в слабом развитии инфраструктуры в Восточной Сибири. При этом Дерипаска отметил, что его предложения имеет смысл обсуждать с властями только тогда, когда завершиться спецоперация на Украине.