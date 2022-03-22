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Глобальное потепление приводит к таянию все большей и большей площади вечной мерзлоты с обширным выделением углекислого газа и метана. Австрийская газета Der Standard отмечает, что это явление болезненнее всего начнет проявляться в российской Западной Сибири. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Огромное количество углерода связано в болотах, а многие из них расположены в районах вечной мерзлоты. Из-за повышения температуры в результате глобального климатического кризиса все более глубокие слои постоянно замерзшей почвы оттаивают и при этом обильно выделяют углекислый газ (CO2) и метан (CH4). В журнале Nature Climate Change исследователи предупреждают, что болота вечной мерзлоты в Северной Европе и особенно в Западной Сибири уже вскоре могут достичь критической точки.

Исследовательская группа под руководством Ричарда Фьюстера из британского Университета Лидса, в которую также входит Кристофер Смит из Международного института прикладного системного анализа (IIASA) в Лаксенбурге под Веной (Австрия), подробно изучила состояние территорий, большинство из которых находится в арктических широтах. Команда пишет в журнале Nature Climate Change, что изменения в этих почвах до сих пор недостаточно представлены в климатических моделях.

«Однако, если климат потеплеет на два градуса по Цельсию по сравнению со средним показателем доиндустриальной эпохи, оттает около 700 000 квадратных километров болот вечной мерзлоты – площадь, более чем в восемь раз превышающая всю территорию Австрии», – отмечает Der Standard.

Это превратит северные водно-болотные земельные угодья, которые ранее действовали как поглотители углерода, в свою полную противоположность массивные источники углеродных выбросов в атмосферу. Описывая именно этот процесс, ученые говорят о достижении переломной, «критической» точки. Но в какой момент это случится, сложно предсказать с высокой точностью. Новые модели показывают, что северные болота в Европе и Западной Сибири, по-видимому, уже совсемблизки к переломному моменту, пишут исследователи.

В Норвегии, Швеции, Финляндии и на крайнем северо-западе России прогнозируют обширную потерю климатического пространства вечномерзлых болот в ближайшее десятилетие. Согласно обновленной прогностической модели, при широком диапазоне климатических предположений в 2030-х годах площади таких почвенных форм станут на 89-94% меньше, чем в среднем за период с 1961 по 1990 годы.

В Западной Сибири даже при относительно оптимистичных сценариях потепления можно ожидать столь же больших процентных величин потерь площади, но при этом по абсолютным показателям, из-за гораздо большей обширности территорий вечномерзлых болот, эта проблема проявится намного серьезнее. Впрочем, исследователи считают, что этот процесс там не окажется полностью завершенным вплоть до 2070-х годов.

При пессимистичных предположениях о климате, с продолжающимся потеплением до 2090-х годов, возникнет ситуация, при которой вся Европа и Западная Сибирь вряд ли смогут сохранить болота вечной мерзлоты. Если Земля потеплеет как минимум на 2 градуса Цельсия, потеря этой площади может высвободить от 37 до 39,5 гигатонн углерода. По словам исследователей, это примерно в два раза превышает количество углерода, связываемого в настоящее время лесами всей Европы.

По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования – в частности, того, как ускоренный рост растений из-за более высоких температур на севере и повышенного образования торфа может подправить углеродный баланс в позитивную сторону.

Однако, если будут приняты более строгие меры по сокращению выбросов, к 2090-м годам могли бы сохраниться условия, при которых болота вечной мерзлоты в Западной Сибири продолжат поглощать до 14 гигатонн углерода.

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