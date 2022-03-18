Американский лидер Джо Байден сейчас больше всего похож на капитана «Титаника», который ведет свой корабль прямо на айсберг, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он пояснил, что если президент США продолжит действовать в том же духе, его страну ждет крах, передает РИА Новости.

По словам депутата, решение о выделении Украине миллиарда долларов в качестве военной помощи станет именно тем айсбергом, о который разобьется с виду благополучный и прочный корабль США. Враждебная политика Байдена вредит в первую очередь самой Америке, а также ставит под угрозу благополучие граждан Соединенных Штатов.

Напомним, что ранее в США заявили, что помимо финансовой помощи, Киев получит боеприпасы и 800 систем противовоздушной обороны. В основном это устаревшие комплексы С-300 и прочие, которые не требуют прохождения курса обучения для украинских военных.