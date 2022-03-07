После захвата штаба украинских радикалов власти ДНР рассказали об обнаружении документов, связанных с готовящимся нападением на Крым. Оно планировалось украинскими националистами и ВСУ на 8 марта текущего года, однако военная спецоперация сорвала их планы.

В планы радикалов входили захват Крыма и зачистка на Донбассе, но сбыться им было не суждено, передает РИА Новости. Решение о проведении специальной операции было своевременным и позволило вновь защитить полуостров и территории народных республик от националистических сил.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что жители полуострова выражают благодарность президенту РФ за своевременные действия по их защите. На информацию о документах отреагировал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который поручил провести соответствующую проверку и в случае необходимости возбудить уголовное дело.