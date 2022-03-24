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Конфликт на Украине переходит в решающую стадию, которая продлится несколько ближайших недель. Переломный момент близок, поэтому в распоряжении Киева должно быть как можно больше оружия, заявил немецкий депутат Михаэль Рот, возглавляющий комитет бундестага по внешней политике.

Он подчеркнул, что в Киев нужно отправлять не только оружие и боеприпасы, но и технику, гуманитарные грузы. Необходимо максимально повысить боеспособность ВСУ, чтобы они могли успешно противостоять российской армии.

Рот также отметил, что страны Евросоюза намерены продолжать оказывать всестороннюю поддержку беженцам с Украины. Напомним, что из страны с начала спецоперации РФ выехало около 4 миллионов человек.

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