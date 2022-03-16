Франция уже несколько лет инвестирует многомиллиардные суммы в свои военно-космические возможности, и теперь эта страна использует свою временную роль председателя Европейского совета, чтобы подчеркнуть важность космоса для сферы безопасности всего континента. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Наряду с США, официальные лица в Париже в последние годы активизировали риторику и инвестиции в военно-космические программы. «Если космос был «новым рубежом» для 1960-х годов, то нет сомнений, что сегодня это «новый фронт» на поле боя», – заявила министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

С 2018 года Франция поставила космос в центр своей оборонной стратегии, подтверждает Симона Соаре, научный сотрудник по вопросам обороны и военного анализа Международного института стратегических исследований (IISS). «Французские власти все больше осознают важность и вес, который приобретает космос как новая операционная сфера, но также и как сфера, в которой отсутствуют четкие правила», – сказала она в интервью Defense News.

В 2019 году Франция обнародовала национальную стратегию космической обороны и запустила собственное космическое командование (CDE). В 2020 году ВВС Франции были переименованы в воздушно-космические силы, что отразило включение космоса как сферы их боевых действий. В 2021 году Франция провела свои первые космические учения, получившие название AsterX, а их вторая итерация прошла совсем недавно – с 24 февраля по 4 марта в Тулузе.

Учения включали вымышленную геополитическую ситуацию на основе ожидаемых угроз и длились более 24 «виртуальных» дней, которые были сжаты до шести суток реального времени, заявил командующий CDE генерал Мишель Фридлен на брифинге для прессы.

В CDE смоделировали космическую среду с более чем 10 000 объектами на различных орбитах и разыграли сценарии с 16 событиями, охватывающими, по словам Фридлена, «весь спектр вероятных угроз в космосе на сегодня».

Вторые учения AsterX, в сравнении с первыми, также интегрировали «полную цепочку киберзащиты», включали в себя более крупную разведывательную функцию и носили многонациональный характер. Значимое участие в AsterX приняли германские и итальянские центры космической ситуационной осведомленности.

Франция считает себя частью весьма узкого «клуба» европейских стран, обладающих значительными космическими возможностями. Министерство вооруженных сил страны планирует потратить 646 миллионов евро на космическую сферу в 2022 году и в целом выделило 5,3 миллиарда евро на военно-космические программы на период с 2019 по 2025 годы, сообщил ранее Фридлен коллегии Сената Франции по вопросам обороны.

Поскольку с января Франция вступила в свою очередность председательствования в Европейском совете на шестимесячный срок, Париж намерен подтолкнуть других членов ЕС к осознанию центральной роли и необходимости космических средств для целей обороны и безопасности. Официальные лица Франции подчеркнули необходимость сосредоточиться прежде всего на осведомленности о космической ситуации, вопросах связи и управлении космическими объектами.

В декабре Франция запустила три новейших разведывательных спутника для формирования группировки CERES. В этом году Париж запустит свой третий спутник наблюдения Земли CSO, завершив развертывание этой группировки в дополнение к первой системе Syracuse, обеспечив широкие возможности подключения ко всем сферам боевых систем.

Франция подписала два контракта, связанных с осведомленностью о космической обстановке: с ArianeGroup – на использование сети оптических станций GEOTracker для отслеживания космических объектов на средней и высокой околоземной, а также геостационарной орбитах, и с Safran Data Systems – на предоставление радиочастотных данных.