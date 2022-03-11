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Режиссёр Тимур Бекмамбетов заявил, что готовится снять документальный фильм, посвящённый некоторым аспектам спецоперации в Донбассе. Картина не будет рассказывать о боевых действиях с места событий, а сосредоточится на “цифровых аспектах спецоперации”. Об этом сообщает издание Deadline.

По словам режиссёра, в современных реалиях боевые действия, разворачивающиеся на экранах гаджетов пользователей, делают их соучастниками сражений, которые идут во время специальной военной операции. Именно на этом и будет акцентировано внимание в будущем фильме с рабочим названием “DWW1”.

Бекмамбетов добавил, что на создание картины о спецоперации на Украине его вдохновил его же фильм 1994 года “Побег из Афганистана” (“Пешаварский вальс”). Разница лишь в том, заявил режиссёр, что последствия для людей сейчас больше, поскольку по сути все являются участниками событий через экраны своих смартфонов.

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