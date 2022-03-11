Над поведением украинской делегации в ходе переговоров в Беларуси «хихикают» даже в Соединенных Штатах, рассказал писатель Игорь Мальцев. Он также отметил, что представители Киева несерьезно относятся к данному мероприятию, ведут себя «несолидно» и даже глупо, передает радио “Спутник”.

«Даже американские блогеры хихикали по поводу странного юноши в кепке (член украинской делегации Давид Арахамия, – ред.), который первым делом выкладывал на стол айфончик. Кстати, один очень приличный американский блогер написал: вы же понимаете, зачем он айфон выкладывает – чтобы его американские начальники все слышали», – пояснил Мальцев.

Он отметил, что переговоры все же необходимы и их нужно продолжать. Однако российские делегаты регулярно сталкиваются с бесконечной ложью, мелкопоместным жульничеством и нарочитой южной хитростью. На фоне представителя РФ Леонида Слуцкого и других участников переговоров от России смотрится все это совершенно несолидно.