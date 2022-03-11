читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Над поведением украинской делегации в ходе переговоров в Беларуси «хихикают» даже в Соединенных Штатах, рассказал писатель Игорь Мальцев. Он также отметил, что представители Киева несерьезно относятся к данному мероприятию, ведут себя «несолидно» и даже глупо, передает радио “Спутник”.

«Даже американские блогеры хихикали по поводу странного юноши в кепке (член украинской делегации Давид Арахамия, – ред.), который первым делом выкладывал на стол айфончик. Кстати, один очень приличный американский блогер написал: вы же понимаете, зачем он айфон выкладывает – чтобы его американские начальники все слышали», – пояснил Мальцев.

Он отметил, что переговоры все же необходимы и их нужно продолжать. Однако российские делегаты регулярно сталкиваются с бесконечной ложью, мелкопоместным жульничеством и нарочитой южной хитростью. На фоне представителя РФ Леонида Слуцкого и других участников переговоров от России смотрится все это совершенно несолидно.

Вам может понравиться

Румынский самолёт МиГ-21 сбили украинской зенитной ракетой

Истребитель МиГ-21, принадлежащий национальным ВВС Румынии, сбили зенитной ракетой. Власти Румынии сообщили, что сбили самолёт зенитной ракетой ПВО Украины. Как сообщается, истребитель пропал с радаров во время выполнения полётного задания.
  • Анна
  • 09.03.2022
  • читать 1 минуту

Янукович назвал отъезд из Украины способом предотвратить гражданскую войну

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что выехал с Украины в 2014 году, чтобы предотвратить гражданскую войну. Он также отметил, что все минувшие 8 лет практически каждый день раздумывал над

Чеченский спецназ захватил несколько военных объектов на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чеченское подразделение спецназа, возглавляемое Хусейном Межидовым, успешно выполняет поставленные перед ним задачи. Кроме того, оно сумело захватить несколько позиций украинских националистических батальонов. Кадыров отметил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – небольшой дождь, до 1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Подольск: погода, 11 марта – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 11 марта – пасмурно, до 1 °C |