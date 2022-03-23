Глава датского правительства Метте Фредериксен напомнила украинским беженцам, что им не стоит интегрироваться в общество Дании. Они находятся на территории страны лишь временно и скоро им придется ехать домой, передает слова премьер-министра РИА Новости.

По словам Фредериксен, как только появится возможность, украинцам нужно сразу же уехать из Дании и отстраивать свою страну. Это даст возможность властям скандинавского государства незамедлительно оказывать помощь другим беженцам.

Напомним, что с момента начала спецоперации РФ с Украины выехало в другие страны более 3,5 миллионов человек. При этом две трети из них в настоящий момент находятся в Польше. Такую статистику привела представитель ВОЗ в Варшаве Палома Кучи. Также беженцев принимают Румыния, Молдавия, Великобритания, Франция и другие государства.