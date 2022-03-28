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Службы заказа легкового такси должны передавать данные о поездках клиентов Федеральной службе безопасности в онлайн-режиме. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс.

В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что речь идёт данных, которые используются для заказов, но не уточняется какая именно информация будет передаваться и для каких целей. Помимо этого, законопроект предусматривает, что данные о местоположении такси и водителя будут поступать в Региональную навигационно-информационную систему.

Кроме положений о безопасности, новый законопроект вводит минимальный тариф на такси, ограничивает количество автомобилей для каждого региона и так далее.

Законопроект уже согласовали профильные министерства и ведомства. Ожидается, что депутаты Госдумы рассмотрят документ уже в ближайшее время.

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