Для существенного ослабления Североатлантического альянса России даже не потребуется вводить в дело свой ядерный потенциал, сообщает британское издание Daily Record. Авторы публикации отмечают, что в последнее время РФ провела тестовые пуски высокотехнологичного оружия, способного стать альтернативой ядерным ракетам.

Так, к «супероружию» президента РФ Владимира Путина авторы отнести боезаряды воздушного базирования «Кинжал». Эти гиперзвуковые ракеты разгоняются до 7 чисел Маха и обладают высокой маневренностью. Главное их преимущество – способность уклоняться от натовских систем ПВО и ПРО благодаря огромной скорости.

Еще одно «супероружие» — это электромагнитные ракеты «Алабуга», являющиеся новейшей разработкой российского ВПК. Они наносят мощный удар по цели даже в том случае, если промахиваются по ней. В радиусе трех с половиной километров от места падения боезаряда выходят из строя любые электронные приборы, поэтому противник моментально теряет свое радиолокационное оборудование и ракеты, оснащенные современными головками самонаведения.