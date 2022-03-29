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Курс доллара будет ослабевать. На его падение оказала влияние ситуация на Украине. Такой прогноз представил турецкий обозреватель Мехмет Али Гюллер для издания Cumhuriyet.

По словам обозревателя, санкции, введенные западными странами, играют не в их пользу. Они подрывают доверие всего остального мира к Западу. Оказалось, что хранить деньги в банках на Западе нельзя, так как нет гарантии безопасности и активов, и собственности. Те, кто попал под ограничения, теперь должны искать новые торговые связи, пути сбыта товаров, выстраивать новые системы.

Мехмет Али Гюллер уверен, что теперь доллар будет только ослабевать. На первое место выйдут национальные валют, начнут внедряться альтернативные финансовые системы. Гюллер предупреждает, что санкции Запада и США станут бумерангом по ним же.

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