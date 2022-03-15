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Новый пакет санкций Евросоюза коснулся запрета на ввоз в страну некоторых категорий товаров. В их число попала и чёрная икра. Она обозначена, как предмет роскоши наряду с трюфелями, элитными винами, изделиями из драгметаллов и так далее.

По традиции, деликатес часто подавали в России на дипломатических приёмах. Не исключено, что такая практика, несмотря на санкции, всё равно сохранится. Чёрную икру добывают и в России. Её дают осетры, которые нерестятся на реке Волге. Кроме того, импорт икры может быть налажен из Ирана – на юге Каспийского моря, куда Волга впадает, также есть осетры.

Новый пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции в Донбассе Евросоюз принял 15 марта. Кроме предметов роскоши под запрет на экспорт попали автомобили стоимостью более 50 тысяч евро, музыкальные инструменты дороже 1,5 тысячи евро, спортивное снаряжение, предметы искусства и так далее.

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