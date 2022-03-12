Читатели британского издания Daily Mail считают, что Соединенные Штаты и лично их президент Джо Байден перестарались с очередным пакетом санкций. Они пишут в комментариях, что США несут в себе угрозу всему человечеству.

Напомним, что новый пакет рестрикций включает в себя запрет на импорт из России морепродуктов и бриллиантов, любых алкогольных напитков и энергоресурсов.

Читатель PandyAndy не без иронии заметил, что Байдену следовало бы запретить еще и балалайки, а также бурых медведей. Также с юмором высказался и Jussmytwocents, который написал, что отказ США от русской водки сильно напугает российского лидера Владимира Путина.

Пользователь Borders Bob прошелся и по самому Байдену:

«Избрание этого старого дурака придало Путину решимости в отношении Украины. Это образец слабости и бесполезности», – написал он.

Напомним, что помимо санкций, президент США заявил об отправке в Латвию, Эстонию и Румынию 12 тысяч военнослужащих американской армии.