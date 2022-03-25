Китайский пассажирский лайнер Boeing 737, который упал на юге страны, не подавал никаких сигналов тревоги. Об этом рассказали в авиакомпании China Eastern Airlines Лю Сяодун.

Напомним, что катастрофа произошла 21 марта. Лайнер совершал рейс по маршруту Куньмин – Гуанчжоу и в уезде Тэн Гуанси-Чжуанского автономного района потерпел крушение. Упал самолет в горной местности. Всего на борту, помимо девяти членов экипажа, находилось 123 пассажира.

На данный момент причины падения самолета неизвестны, их устанавливают соответствующие службы. Спасатели, которые обнаружили обломки лайнера, рассказали, что ни выживших пассажиров, ни тел погибших людей, найти пока не удается. Сообщается, что упавший самолет эксплуатировался китайской авиакомпанией с 2015 года.