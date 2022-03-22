Глобализация продолжается уверенными темпами и совсем скоро мир будет разделен на два больших альянса. При этом Европа станет самым слабым звеном, считает политолог из Чехии Петр Робейшек.

Он пояснил, что первым блоком будет американо-европейский, а во второй войдут Россия и Китай. При этом отдельные другие государства все же продолжат свое существование, но выжить в новом мире им будет значительно сложнее, чем альянсам.

Робейшек отметил, что Евросоюз регулярно заявляет претензии на создание великой и независимой державы, однако его слишком уж раздирают противоречия. Непоследовательная политика ЕС не дает ему реализовать все великодержавные амбиции и взять курс на полный суверенитет. Именно поэтому Европа останется самым слабым звеном в своем блоке.