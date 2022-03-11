Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чеченское подразделение спецназа, возглавляемое Хусейном Межидовым, успешно выполняет поставленные перед ним задачи. Кроме того, оно сумело захватить несколько позиций украинских националистических батальонов.

Кадыров отметил, что спецназовцы даже поблагодарили ВСУ за столь удобную и отлично оборудованную всем необходимым позицию. Она позволит передислоцировать сюда дополнительные подразделения, а также комфортно разместиться захватившим объект бойцам.

Кадыров выразил Межидову благодарность, а также отметил, что местные жители района, в котором расположены захваченные позиции, благодарят чеченский спецназ, который не допускает жертв среди гражданского населения и уничтожает исключительно военные цели.