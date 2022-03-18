Националистический батальон «Азов» (запрещен в России) и другие радикальные формирования намерены потянуть время до успешного исхода переговоров о перемирии и остаться в Мариуполе, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Он рассказал журналистам РИА Новости, что на заводе имени Ильича, а также на «Азовстали» боевики сейчас возводят мощные укрепления, используя прочные бетонные блоки. Одновременно с этим они вынуждают рабочих продолжать производственный процесс, так как националистическим формированиям обязательно нужен и живой щит.

Прозоров пояснил, что неонацисты с нетерпением ожидают уступок России на переговорах. Они надеются, что Москва все же пойдет на перемирие, что позволит им не только спастись, но еще и остаться на территории Мариуполя, удерживая как минимум часть города под своим контролем.