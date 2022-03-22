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Украинская пропаганда допустила грубейшую ошибку, называя фашистами российских военнослужащих. По отношению к ним это слово совершенно не подходит, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Он пояснил, что фашистские атрибуты в основном применяют националистические формирования на Украине. Российские же военные проводят военную спецоперацию под красным флагом. Под тем самым, который применялся Красной армией для освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Царев обратил внимание на эти несостыковки в символике, а также отметил, что украинские нацформирования и подразделения ВСУ вряд ли будут использовать красный флаг в ходе боевых действий.

Ранее отмечалось, что Киев слишком уж нагло ведет пропаганду, превращая даже малейшее успешное действие в “перемогу”.

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