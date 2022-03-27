Издание Daily Mail опубликовало речь президента Украины Зеленского, который попросил у Североатлантического альянса передать Киеву 1 процент самолетов и танков, имеющихся в распоряжении НАТО. Британским читателям заявления украинского лидера совершенно не понравились, передает РИА Новости.

«НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настояв на вступлении Украины в альянс. Все это произошло из-за его высокомерия», – написал один из комментаторов.

Пользователь под ником Барнхилл добавил, что Зеленский по указке американского президента Джо Байдена стремится спровоцировать Третью мировую.

«Извините, но мы не хотим ядерной войны», – ответил президенту Украины комментатор H8INGITHERE.

Также многие читатели отметили, что Зеленский совсем не так хорош, как пытается выставить НАТО. Он не столько заботится об Украине, сколько просто выполняет указания Соединенных Штатов.