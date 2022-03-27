Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Daily Mail опубликовало речь президента Украины Зеленского, который попросил у Североатлантического альянса передать Киеву 1 процент самолетов и танков, имеющихся в распоряжении НАТО. Британским читателям заявления украинского лидера совершенно не понравились, передает РИА Новости.

«НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настояв на вступлении Украины в альянс. Все это произошло из-за его высокомерия», – написал один из комментаторов.

Пользователь под ником Барнхилл добавил, что Зеленский по указке американского президента Джо Байдена стремится спровоцировать Третью мировую.

«Извините, но мы не хотим ядерной войны», – ответил президенту Украины комментатор H8INGITHERE.

Также многие читатели отметили, что Зеленский совсем не так хорош, как пытается выставить НАТО. Он не столько заботится об Украине, сколько просто выполняет указания Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

Fox News: Зеленые береты ВС США 8 лет тренировали украинские войска

Американские «зеленые береты» на протяжении 8 лет подряд обучали Вооруженные силы Украины, заявил в эфире телеканала Fox News ветеран спецназа армии США Мартин Мур. Он пояснил, что «зеленые береты» умеют

Боррель: Соглашение по ядерной сделке с Ираном может быть достигнуто в ближайшие дни

Соглашение между участниками переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана может быть достигнуто уже в ближайшие дни. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп

Сенатор Клишас заявил, что планы закрытия границ РФ и мобилизации отсутствуют

Российские власти не намерены начинать всеобщую мобилизацию, а также закрывать границы страны, заявил сенатор Совфеда Андрей Клишас. Он пояснил, что в действующем законодательстве РФ четко прописаны те случаи, в которых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 марта – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 27 марта – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 марта – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 27 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 27 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 12 °C |