Падение доходов и рост цен вызвали недовольство жителей Великобритании. Так, читатели знаменитого британского издания Daily Mail стали довольно резко высказываться о действиях правительства после введения антироссийских санкций. Комментарии пользователей под материалами издания приводит РИА “Новости”.

Комментаторы, в частности, отмечают, что благосостояние подданных британской короны упало на уровень середины прошлого века. При этом меры, которые принимает правительство страны для стабилизации ситуации, явно недостаточны, а налоговые льготы почти никак не улучшат жизнь обычных людей и больше защищают интересы крупных бизнесменов.

На фоне такого недовольства ряд комментаторов призывает национализировать британские нефтяные и газовые компании и перестать вывозить углеводородное сырьё за пределы страны.

По данным британской прессы, в Великобритании, как и во многих странах Европы, начался рост цен. В частности, бензин подорожал до рекордных 167 пенсов, что эквивалентно 2,2 доллара. Рост стоимости энергоносителей связывают с ограничением поставок нефтепродуктов из России.