Сьюзан Уильямс, руководитель МВД Великобритании, а также член палаты лордов, внесла предложение об изменении закона о гражданстве. Она заявила, что следует ввести запрет для граждан России на въезд на территорию Великобритании. Министр внутренних дел считает, что введение подобного запрета станет серьезным сигналом для властей Москвы.

По мнению Уильямс, в силах Британии полностью остановить выдачу разрешение на въезд. Другие варианты – запрашивать от заявителей дополнительную плату размером в 190 фунтов стерлингов (около 27 тысяч российских рублей) или же искусственно замедлить работу ведомства по обработке соответствующих заявлений от российских граждан.

Глава ведомства Великобритании добавила, что подобное ограничение будет направлено против режима, который воюет против невинных людей.

Ранее министерство обороны Великобритании запретило своим военным своевольно выезжать на территорию Украины.