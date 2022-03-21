Британское правительство решило сэкономить деньги на содержании афганских беженцев, используя для этого гостеприимство собственного народа. Оно предложило гражданам Соединенного Королевства приютить в своих жилищах не только украинцев, но и афганцев.

Сейчас беженцы из Афганистана проживают в гостиницах страны за счет государства. Также правительство выделяет средства на их содержание. Если переселить людей в дома местных жителей, все расходы будут нести они, а власти станут лишь выплачивать какую-то сумму в качестве компенсации.

Так, за размещение семьи беженцев с Украины правительство Великобритании платит владельцам жилья 350 фунтов стерлингов ежемесячно. Это при условии, если кров для мигрантов предоставляется не менее, чем на полгода. На данный момент о желании приютить украинских беженцев заявили 150 тысяч граждан Соединенного Королевства.