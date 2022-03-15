Шокированный бразильский наемник рассказал о своих впечатлениях от уничтожения Яворовского полигона подо Львовом. Видео со своим рассказом он записал, когда уезжал с Украины в Польшу на автомобиле.

Боевик рассказал, что на полигоне собрались наемники из многих стран мира, среди которых почти вся Европа, Чили, Соединенные Штаты, Канада, Южная Корея и прочие.

«Там спецназ со всего мира! А потом, все что я знаю — они все мертвы. Они все уничтожены, вся часть уничтожена, все кончено», – в панике рассказал на камеру бразилец.

Он рассказал, что испытать чувство страха, которое вызывает ракета, летящая прямо на полигон с боевиками, можно только находясь на месте событий.

Напомним, что ранее сообщалось о трех бразильских наемниках, которые выехали в Польшу после атаки на Яворовский полигон. Оттуда они намереваются уехать домой, так как желание воевать уже отпало.