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Соглашение между участниками переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плана действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана может быть достигнуто уже в ближайшие дни. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, что ранее о ядерной сделке высказался Амир Абдоллахиян, возглавляющий иранский МИД. Он заявил, что для быстрого достижения соглашения между всеми сторонами требуется лишь более прагматичный подход Соединенных Штатов. Они должны снять все санкции, которые были введены против Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ядерная сделка была заключена в 2015 году, однако спустя три года президент США Дональд Трамп вышел из нее в одностороннем порядке. Также он восстановил все санкции в отношении КСИР, что вынудило Иран отказаться от нескольких условий СВПД.

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