Нормализация отношений с российским лидером Владимиром Путиным по сценарию 2014 года была бы ошибкой, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Выступая перед съездом Консервативной партии, он отметил, что причиной являются текущие события на Украине, передает РИА Новости.

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — заявил Джонсон.

Он пояснил, что решение президента РФ начать спецоперацию на Украине стало причиной боязни, что к нему будет применена «украинская модель», а в стране начнется «цветная революция».

Напомним, Джонсон ранее предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище на время конфликта, а также заявлял, что хотя Великобритания и не собирается вмешиваться в события, но готова найти новые варианты усиления самообороны для Киева.