читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Нормализация отношений с российским лидером Владимиром Путиным по сценарию 2014 года была бы ошибкой, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Выступая перед съездом Консервативной партии, он отметил, что причиной являются текущие события на Украине, передает РИА Новости.

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — заявил Джонсон.

Он пояснил, что решение президента РФ начать спецоперацию на Украине стало причиной боязни, что к нему будет применена «украинская модель», а в стране начнется «цветная революция».

Напомним, Джонсон ранее предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище на время конфликта, а также заявлял, что хотя Великобритания и не собирается вмешиваться в события, но готова найти новые варианты усиления самообороны для Киева.

Вам может понравиться

Войска ДНР подняли флаг республики над Левобережным районом Мариуполя

18 марта продвижение войск ДНР, ЛНР и РФ на Донбассе составило 16 километров. Минобороны России сообщает, что в настоящий момент в Луганской народной республике проходят бои на южной окраине Рубежного,

Смирнов назвал заказчика антирусской акции Овсянниковой в прямом эфире

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антироссийскую акцию в прямом эфире, выполняла заказ, считает журналист Дмитрий Смирнов. По его мнению, она действовала в соответствии с инструкциями, выданными иностранным заказчиком. Смирнов

Киев не принял предложение Минобороны РФ по выводу националистов из Мариуполя

Киев не захотел забирать националистов формирования «Азов» (запрещено в России), которые в настоящий момент находятся в Мариуполе, рассказал глава Национального центра управления обороной Михаил Михинцев. Он пояснил, что Минобороны РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 19 марта – ясно, до 1 °C | Подольск: погода, 19 марта – небольшая облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 19 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C |