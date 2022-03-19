В социальных сетях появилось видео с митинга в поддержку России и спецоперации ВС РФ на Украине в Болгарии. Мероприятие проходит на главной площади города Варна.

На записи видно, что на митинг собралось несколько сотен жителей города. Они высказывают свое возмущение действиями западных стран, выкрикивая лозунги «НАТО – вон!». Отмечается, что это уже не первая такая акция, на которой болгары протестуют против Североатлантического альянса и демонстрируют поддержку России.

Напомним, что в ходе концерта-митинга в Лужниках в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин заявил, что вся страна показывает сплоченность по отношению к спецоперации на Украине. Такого единения в РФ не было уже давно, заявил глава государства.