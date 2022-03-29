Евросоюз вряд ли будет сам себе «рыть могилу», полностью отказываясь от поставок российских энергоносителей, заявил в эфире Болгарского радио эксперт в области экономики Григор Сарийски.

Он рассказал, что все действия Европы в последнее время основываются на надежде, что она все же сможет диктовать Москве свои условия. Однако чем дальше, тем она все больше понимает, что Россия не намерена следовать каким-либо условиям вообще.

По словам Сарийски, в настоящий момент экономика ЕС вполне может остаться на плаву, несмотря на беспрецедентные санкции против России. Однако отказ от российского газа моментально ее уничтожит, приведет многие страны Евросоюза к голодной смерти. Поэтому Брюссель не пойдет на столь радикальные меры.

Кроме того, у России остается возможность договариваться не со всем ЕС, а с каждой страной по отдельности. Объединенная Европа неоднородна по степени русофобии, поэтому у Москвы имеются хорошие шансы достичь своих целей.