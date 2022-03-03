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В Турции на 52,5% в годовом исчислении выросла инфляция потребительских цен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экономистов.

Как сообщается, во многом этот уровень инфляции связан с обострением ситуации, касающейся Украины. На конец 2022 года, согласно оценкам экспертов, ожидается уровень инфляции на отметке около 23,2%. Это в четыре раза больше, чем целевые показатели.

Но, как уточняется, такие данные основаны на стоимости нефти в 40,4 доллара за баррель. Однако сейчас стоимость нефти составляет уже 110 долларов за баррель и продолжает расти. На данный момент это наивысшая стоимость за восемь лет.

По словам экспертов, ситуация складывается плохо для переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана, так как из-за кризиса его поддержка уменьшается. Кроме того, весной инфляция может ещё сильнее вырасти на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании цены на бензин побили 30-летний рекорд. Как было заявлено, в скором времени цены поднимутся ещё выше.

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